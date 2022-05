Klimaatcrisis dwingt zalmproducenten kwekerijen te sluiten, vis overleeft opwarmende zee niet Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 84 keer bekeken • bewaren

De grootste zalmkwekerij van Nieuw-Zeeland moet noodgedwongen een aantal kweekgebieden afstoten omdat het zeewater te veel is opgewarmd als gevolg van de klimaatcrisis. Dat meldt The Guardian. Het warme water zorgt voor een massasterfte onder de vissen, wat volgens de kweker ‘de kanarie in de kolenmijn’ is voor het klimaat.

Nieuw-Zeeland is ’s werelds grootste leverancier van chinookzalm, ook wel koningszalm genoemd. Ongeveer 85 procent van het aanbod wereldwijd, vindt zijn oorsprong in de Nieuw-Zeelandse wateren. Maar nu de temperaturen op aarde elk jaar oplopen, stijgt ook de temperatuur van het water mee en dat leidt er weer toe dat de zalmen massaal het loodje leggen nog voor ze volwassen zijn. Kwekers dumpen de dode vissen met tonnen tegelijk op stortplaatsen.

Directeur van kwekerij New Zealand King Salmon Grant Rosewarne zegt: ‘We dachten allemaal dat klimaatverandering heel geleidelijk gebeurt, dat het decennia duurt voor we er iets van zouden merken. Dat het misschien wel twintig jaar zou duren voor we er last van kregen. We hebben er binnen tien jaar last van gekregen.’