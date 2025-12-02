Klimaatcrisis: Duizenden doden in Zuidoost-Azië door extreem noodweer Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 80 keer bekeken • bewaren

Het dodental door overstromingen en aardverschuivingen op het Indonesische eiland Sumatra is opgelopen tot 753, aldus de rampenbestrijdingsdienst. In totaal zijn 3,2 miljoen mensen getroffen door de watersnood, terwijl een miljoen inwoners uit gevaarlijke gebieden zijn geëvacueerd. Dat meldt The Guardian dinsdag. Nog steeds worden 504 personen vermist. Ook Sri Lanka en Thailand worden geteisterd door het extreme noodweer, waarbij in totaal meer dan 1.300 mensen om het leven kwamen. Hulpverleners proberen overlevenden te bereiken, maar worden gehinderd door weggespoelde wegen en ingestorte bruggen.

De Wereldgezondheidsorganisatie benadrukt dat de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis zorgt voor steeds frequentere en extremere weersomstandigheden met verwoestende gevolgen. Dit jaar werden de moessonregens verergerd door een zeldzame tropische storm die ontstond in de Straat van Malakka. Wetenschappers wijzen erop dat opwarmend zeewater dergelijke extreme weersituaties versterkt, waardoor Zuidoost-Azië steeds vaker wordt getroffen door catastrofale overstromingen en aardverschuivingen.