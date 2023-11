Klimaatcrisis drijft belastingtarief fors omhoog

De waterschappen kampen met het probleem dat de zomers steeds droger worden en de winters natter, in beide gevallen is er sprake van extreme situaties. Het betekent dat er gezorgd moet worden voor onder meer uitbreidingen van de opslagmogelijkheden van water, maar ook dat dijken versterkt moeten worden.

De hoogte van de belasting verschilt per waterschap en hangt af van keuzes die besturen maken en van hun gebieden. „Factoren zoals laag- of hooggelegen, stedelijk of landelijk gebied, de aanwezigheid van kwetsbare natuur en veel of weinig dijken hebben invloed op de opgaven waar het waterbeheer voor staat”, aldus de Unie van Waterschappen.