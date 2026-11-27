Klimaatcrisis: dramatische afname oppervlaktewater Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 100 keer bekeken • Bewaren

Het waterpeil in rivieren en meren daalt sterker onder invloed van de klimaatcrisis dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit deze week gepubliceerd onderzoek in Science . De wetenschappers vergeleken de recordwarme jaren 2023 en 2024 met de periode vanaf 1991. Dagblad Trouw schrijft :

“Daar kwam uit dat de hoeveelheid oppervlaktewater wereldwijd drastisch afnam. De rivieren vervoerden tijdens deze twee hete jaren ruim 5 procent minder water, de reservoirs bevatten bijna 10 procent minder.”

Door de klimaatcrisis is er vaker sprake van korte, zware regenseizoenen gevolgd door langdurige droogte. Die ontwikkeling is zorgwekkend omdat mensen, dieren en planten niet zonder zoet water kunnen. The Guardian vat de situatie samen :

“Een warmere atmosfeer onttrekt meer vocht aan de bodem, rivieren en meren, en een heter landoppervlak versnelt de verdamping nog verder. Dat vocht valt vervolgens elders – vaak boven de oceanen – als zware regen naar beneden, wat zorgt voor extremere schommelingen tussen droogte en overstromingen. Dit betekende dat rivieren in de periode 2023-2024 een lage waterstand vertoonden, zelfs in gebieden die te kampen hadden met ernstige overstromingen.”