Klimaatcrisis: door hitte nu net zoveel patiënten naar noodhulp Napels als bij start coronapandemie

In het Cardarelli-ziekenhuis in Napels hebben zich in een etmaal maar liefst 231 patiënten tot de noodhulp gewend. Dat komt neer op een patiënt elke tien minuten. Daarmee is het bij de noodhulp net zo druk als bij de start van de coronapandemie toen Italië hard geraakt werd, meldt The Guardian.