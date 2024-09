Dodental door cycloon Boris stijgt, klimaatontkenner Orban moet afspraken afzeggen

De nood is groot in de getroffen landen Tsjechië, Hongarije, Moldavië, Polen, Roemenië en Slowakije. Oekraïne heeft hulp aangeboden. Dat is een groots gebaar omdat Slowakije en Hongarije geleid worden door populistische regeringen die Poetin bewonderen en de hulp aan het door Russische agressie getroffen land willen stopzetten dan wel saboteren. Ook Duitsland biedt hulp aan de buurlanden aan, veelal in de vorm van vrijwilligers die zijn aangesloten bij reddingsdiensten.