Klimaatcrisis dendert door: nog nooit was januari zo warm

We hebben wereldwijd de warmste januari ooit achter de rug. Het was vorige maand 13,23 graden, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat is 0,1 graad warmer dan een jaar geleden en 1,75 graad warmer dan aan het begin van de industriële revolutie. In het klimaatakkoord in Parijs was afgesproken om de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2 graden en liefst tot 1,5 graden.