Klimaatcrisis: Curaçao moet scholen eerder sluiten wegens ondraaglijke hitte

Curaçao, een van de vier landen van het Nederlandse koninkrijk, gaat de lesroosters van scholen drastisch aanpassen omdat de hitte het lesgeven onmogelijk maakt. De temperatuur op het eiland is al weken zeer hoog, vaak boven de 34 graden. De rest van de maand september gaan scholen nu eerder dicht. "Het is overdreven warm,:" verklaart een leerkracht aan de NOS.

Volgens klimaatdeskundige Joffrey Boekhoudt van de Meteorologische Dienst in Willemstad moet Curaçao in ieder geval nog tot kerst rekening houden met hoge temperaturen. Hittegolven noemt hij het niet, want de definitie van een hittegolf bestaat niet op Curaçao. “Dat is nog niet bepaald, het is hier meestal boven de 30 graden, dus de Nederlandse definitie van drie dagen boven de 30 werkt niet.”