Klimaatcrisis brengt gevaarlijke tropische parasiet naar Europese wateren

De klimaatcrisis brengt een ernstig ziekmakende parasiet naar de wateren van Zuid-Europa. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven. Het gaat om een parasitaire platworm die wordt overgedragen door zoetwaterslakken. Deze gedijt goed in het steeds warmer wordende water.

De platworm verhoogt het risico op de tropische infectie schistosomiasis, na malaria de meest voorkomende infectieziekte ter wereld. Infectie ontstaat door te zwemmen in besmet water. Het water binnenkrijgen is daarvoor niet nodig, de parasiet boort zich door de huid.

Typische symptomen zijn huiduitslag, bloedarmoede, hevige buikpijn en bloed in de urine of stoelgang. Onbehandeld kan de ziekte ook leiden tot onvruchtbaarheid, blaaskanker, leverfibrose of groei- en leerachterstand bij jonge kinderen.