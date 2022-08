Klimaatcrisis brengt Australische ecosystemen op rand van de afgrond

20 jul. 2022 - 5:59

Dat is al een eeuw en meer zo. Echt niet alleen maar 10 jaar. De oorzaak is het vernietigen van leefgebied door mensen. De eerst groene maar dunne kust strook word stad. Veel van de rest werden en worden omgespit voor kuddes. Dat er ook temperatuur vershil komt is vooralsnog een miniscuul bijzaakje wat het wel beter doet al modieuze spin. En het systeem dat het maakt dat Australie een vernietegings gebied is, is het circus waarbij de locale, staatse, en federale instelling de vernatwoordelijkheid nooit zelf nemen voor bescherming, maar juits naar elkaar verwijzen zonder iets zelf te doen ZODAT het volgende project, wijk, door kan gaan en geld verdient kan worden. Dat, en de hoge immigratie stroom die zorgt dat meer land word opgegeten. De federale wet is een papieren tijger. Er bestaat geen centraal agentschap, instituut of ministerei die zowel de macht als de middelen feeft om de zaak te reguleren. Elk jaar word leefgebied vernietigt TERWIJL men met valse vroomheid zwamt over hoe men men alles zuiver zou moeten plannen en inspraak moet organizeren, maar dat is allemaal witwassen.