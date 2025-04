Klimaatcrisis: België sluit delen beroemd natuurgebied Hoge Venen wegens nijpend gebrek aan water

Het staat bekend als het natste gebied van België, waar de meeste neerslag valt, maar wordt nu getroffen door enorme droogte. Het watergebrek in de Hoge Venen, een Natura2000 gebied in het oosten van België, is inmiddels zo groot dat populaire delen zijn afgesloten wegens brandgevaar. De Hoge Venen is een geliefde bestemming voor wandelaars, onder meer vanwege de routes die over vlonders door het normaal natte gebied lopen. Die wandelpaden zijn nu verboden terrein, er geldt Code Rood wegens het enorme risico. Volgens de brandweer zijn er mensen die ondanks de droogte toch een kampvuurtje willen maken, dat heeft al tot een flinke natuurbrand geleid.