Klimaatcrisis beïnvloedt huizenprijzen

Overstromingsgevaar, extreme hitte, ellenlange droogte: de klimaatcrisis beïnvloedt tal van zaken. En dus ook de huizenmarkt. Dat blijkt althans uit Spaans onderzoek naar de invloed van temperaturen op de huizenprijzen. Huizen in de warme regio’s van Spanje worden minder waard, terwijl de koelere delen van het land juist te maken hebben met prijsstijgingen.

De onderzoekers gebruikten vijftien jaar aan gegevens van de grootste vastgoedportal van Spanje, Idealista. Hittegolven blijken flinke invloed te hebben op de vierkante-meterprijs voor kopers en huurders. Voor elke dag boven de 35 graden Celsius neemt de prijs iets af. De onderzoekers wijzen erop dat hun bevindingen in lijn zijn met vergelijkbaar onderzoek in de VS en China, waar meer dagen met extreem hoge temperaturen ook leiden tot lagere huizenprijzen.

Er is sprake van “interne klimaatmigratie” binnen Spanje, schrijft Mo.be. “Het gevolg is dat de noordelijke regio van Spanje, die dankzij het Atlantische klimaat aanzienlijk koeler is, aantrekkelijker wordt dan de oostelijke, zuidelijke en binnenlandse regio's - die warmer en droger zijn.”

De gevolgen reiken verder dan de huizenprijzen alleen, schrijven de onderzoekers. “Als de huizenprijzen in een regio dalen vanwege extreme hitte, zijn het niet alleen huiseigenaren die eronder lijden. Het heeft ook gevolgen voor de belastinginkomsten, de infrastructuurinvesteringen en de sociale cohesie van de regio.”