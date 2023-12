Klimaatcrisis bedreigt koophuizen, kelders in steden vaker onder water door extreme regenval Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 291 keer bekeken • bewaren

Oktober was een maand met veel meer regenval dan tot nu toe gebruikelijk. Er kwam twee keer zoveel water uit de lucht als gemiddeld. Het KNMI meldt dat het de afgelopen 90 jaar niet zo nat is geweest in oktober. Extreem weer is een gevolg van de klimaatcrisis waarvoor al decennia wordt gewaarschuwd. Helpen doet dat niet. Bij de laatste verkiezingen stemden Nederlanders massaal op partijen die de klimaatcrisis ontkennen dan wel bagatelliseren of vinden dat maatregelen niet te veel mogen kosten. Dat betekent, zo maakte onder meer Frans Timmermans tijdens de campagne duidelijk, dat de kosten straks de pan uit gaan rijzen als bij gebrek aan maatregelen de gevolgen nog ernstiger worden.

Koophuiseigenaren in steden krijgen al een voorproefje daarvan. Het AD meldt dat veel mensen met de handen in het haar zitten vanwege de stijgende grondwaterstand. Daardoor lopen hun kelders onder water. Tegen het toenemend probleem is door de individuele eigenaren amper iets te doen, behalve het laten uitvoeren van zeer kostbare verbouwingen. De overheid stelt dat huiseigenaren zelf hun woning droog moeten zien te houden.

De krant meldt dat door de vele regen het grondwaterpeil op sommige plekken in Den Haag al 20 centimeter gestegen is. Het water verzamelt zich het meest op de laag gelegen plekken in de stad. Kelders lopen daardoor onder water.

Als de grondwaterstand in steden langere tijd te hoog is, kan dit tot grote problemen leiden. Te hoge grondwaterstanden kunnen onder meer leiden tot vocht in huis. In gebieden met een hoge grondwaterstand kan wateroverlast ontstaan als er onvoldoende drainage is en het water in kruipruimtes of kelders terechtkomt. Soms ontstaat er onder huizen spontaan kwel, opkomend grondwater door neerslag of stijging van het waterpeil in nabijgelegen oppervlaktewater. Hiertegen is weinig te doen, behalve draineren en eventueel pompen. Gemeenten kunnen er vrij weinig aan doen. De Waterwet is ook duidelijk: de woningeigenaar is zelf verantwoordelijk voor de grondwaterstand onder zijn huis en bijbehorende tuin. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor de grondwaterstand in de openbare ruimte, zoals straten, stoepen en plantsoenen.

De overheid kan de stand van het grondwaterstand niet zomaar verlagen omdat dat in andere gebieden weer schade op kan leveren. Het enige dat huiseigenaren kunnen doen is hun kelder waterdicht laten maken maar dat is een kostbare operatie. Het AD spreekt met deskundige Wouter Haan:

Structurele oplossingen zijn vaak dure ingrepen, weet hij. ,,Er moeten bouwtechnische bedrijven worden ingeschakeld die daarin gespecialiseerd zijn. En dat biedt nog geen garantie dat het dan in één keer goed is. Want er zijn meerdere methoden. Ze kunnen muren injecteren, ze kunnen een soort coating aanbrengen. Het is ook niet altijd zo dat het volledig waterdicht is. Het is immers voor iedere woning weer anders. Het kan dus zijn dat je niet in één keer van het probleem verlost bent. (…) ,Dit is het gevolg van klimaatverandering dat we in deze periode van het jaar veel meer neerslag hebben, dat veel sneller bij het grondwater wordt gevoegd. En dat zorgt weer voor hogere grondwaterpeilen.”’’

Wie de toenemende wateroverlast wil tegengaan en de klimaatcrisis wil bestrijden heeft weinig aan de PVV die bij de laatste verkiezingen de grootste partij werd met maar liefst 37 zetels. In het verkiezingsprogramma zegt de partij: ‘’De Klimaatwet, het Klimaatakkoord en alle andere klimaatmaatregelen gaan direct door de shredder. Geen miljardenverspilling aan zinloze klimaathobby’s, maar meer geld voor onze mensen.’’

Het wachten is tot de kiezer nattigheid gaat voelen, wellicht eerst letterlijk.