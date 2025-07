Klimaatcrisis: 50,5 graden in Turkije, evacuaties vanwege natuurbranden, meer vluchten Schiphol Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 432 keer bekeken • bewaren

In Turkije is een nieuwe recordtemperatuur gemeten. In het zuidoosten werd het vrijdag 50,5 graden. Dat is maar liefst een hele graad warmer dan het vorige Turkse record uit 2023. Dat meldt de NOS op gezag van het Turkse ministerie van Milieu.

“De extreme hitte werd geregistreerd in Silopi, vlak bij de grens met Irak en Syrië. Volgens het ministerie noteerden in totaal 132 weerstations verspreid over Turkije recordtemperaturen voor de maand juli. Momenteel kampt het hele land met een extreme hittegolf. Daarbij zijn meerdere natuurbranden ontstaan in verschillende regio's. Zo kwamen onlangs tien Turkse brandweerlieden om het leven toen zij een brand in de provincie Eskisehir, in het noordwesten van Turkije, probeerden te blussen.”

In de provincie Bursa moesten zeker 1300 mensen worden geëvacueerd vanwege twee grote bosbranden.

Op Schiphol wordt ondertussen alles in het werk gesteld om de weerrecords in de toekomst nog verder aan te scherpen. De luchthaven had in de eerste zes maanden van dit jaar fors meer reizigers en vluchten dan vorig jaar.

De NOS bericht: “In totaal vlogen er 33 miljoen reizigers via de Amsterdamse luchthaven. Dat zijn er een miljoen meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Die miljoenen reizigers zaten in bijna 233.000 vluchten, en ook dat waren er meer dan in de eerste zes maanden van vorig jaar.”

Vliegverkeer levert een flinke bijdrage aan de opwarming van de aarde. Als gevolg daarvan hebben we vaker te maken met extreme weersomstandigheden. De kans op langdurige droogte, hoge temperaturen en noodweer wordt groter. Dit gevaar is al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw breed bekend.

