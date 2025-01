Klimaatcrisis: 2024 recordjaar voor CO2-ophoping in atmosfeer, weerextremen nemen toe Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 205 keer bekeken • bewaren

De waarden van broeikasgassen in de atmosfeer, de gassen die de opwarming van de aarde versnellen, zijn vorig jaar harder gestegen dan ooit tevoren. Dat maakt het Britse meteorologisch instituut Met Office vrijdag bekend. Met de versnelde opwarming hangen volgens het instituut de klimaatdoelstellingen aan een zijden draadje.

De concentraties koolstofdioxide, oftewel CO2, zijn nu 50 procent hoger dan in het pre-industriële tijdperk. De uitstoot hiervan bereikte vorig jaar recordhoogtes, terwijl de planeet tegelijkertijd grote moeite had de vrijgekomen CO2 weer te absorberen, onder meer vanwege langdurige periodes van droogte en bosbranden. Het gevolg is dat meer CO2 zich ophoopte in de atmosfeer.

In het Klimaatakkoord van Parijs, gesloten in 2015, kwamen bijna 200 landen overeen de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius boven het pre-industriële tijdperk. Vorig jaar overschreed de gemiddelde temperatuur die grens voor het eerst. Om de doelen van Parijs te halen werd ook overeengekomen de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In plaats daarvan werd er nooit eerder zoveel uitgestoten.

Voor 2025 verwachtten de meteorologen een minder grote ophoping van CO2 dan het afgelopen jaar, maar dat heeft er vooral te maken dat het weerfenomeen El Niño – waarbij het zeewater langs de evenaar in de oostelijke Grote Oceaan sterk opwarmt – voorbij is. Omdat er onverminderd veel broeikasgassen worden uitgestoten, wordt de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis nijpender. Die zorgt onder meer voor extreme weertoestanden zoals periodes van grote droogte, hitte of juist extreme kou en overvloedige regen met overstromingen als gevolg. Volgens de onderzoekers begeeft de aarde zich wat de klimaatcrisis betreft nu op “onbekend terrein”.