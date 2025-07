‘Klimaatbeleid’ Sophie Hermans zakt als kaartenhuis in elkaar, Shell en BP leunen achterover Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 562 keer bekeken • bewaren

De VVD heeft altijd alle vertrouwen in het bedrijfsleven. En daarom riep het laatste kabinet-Rutte de grootste klimaatverwoesters van Nederland op om gezellig afspraken te komen maken over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Gewoon vrijwillig in ruil voor financiële steun. Maatwerk!

Wat er toen gebeurde, zal je niet verbazen.

“De verduurzaming van de industrie bevindt zich in een lastige fase”, schrijven demissionair minister Sophie Hermans (VVD) en demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (VVD) deze week in een brief aan de Kamer. Die constatering zal hoge gooien bij de verkiezing van het understatement van het jaar, want uit de brief valt op te maken dat de onderhandelingen met de grootste vervuilers nauwelijks tot resultaten hebben geleid.

De NOS somt op: “De bedrijven waarmee niet langer wordt onderhandeld zijn onder meer Shell, BP, Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en LyondellBasell In Rotterdam. Ook met Dow Chemical in Terneuzen wordt niet langer onderhandeld. (…) De afgelopen drie jaar is er met alle dertig grote bedrijven gesproken maar het resultaat is beperkt. Alleen met zoutfabrikant Nobian zijn definitieve afspraken gemaakt. Het proces van maatwerkafspraken bleek ingewikkelder dan gedacht. De onderhandelingen worden nu met een beperkt aantal bedrijven voortgezet.”

De grote vervuilers leveren een flinke bijdrage aan de klimaatcrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de industrie goed voor een derde van de Nederlandse uitstoot. Nederland kan onmogelijk de klimaatdoelen halen als de industrie de emissies van broeikasgassen niet flink terugdringt.