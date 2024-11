Klimaatafspraken COP29 funest voor zwaarst getroffen landen, kabinet noemt ze 'ambitieus' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 183 keer bekeken • bewaren

De delegaties van de bijna tweehonderd landen op klimaattop COP29 gingen op de late zaterdagavond toch nog akkoord met een voorstel voor klimaathulp aan ontwikkelingslanden. Het bedrag dat die landen jaarlijks aan giften en leningen krijgen om te verduurzamen en zich aan te passen aan hogere temperaturen en meer extreem weer, moet oplopen tot minstens 300 miljard dollar in 2035. Ambitieus, volgens het Nederlandse kabinet. Een beledigende druppel op een gloeiende plaat volgens de landen die het zwaarst getroffen worden en volgens hulporganisaties.

VN-baas António Guterres zelf had eveneens gehoopt op een ambitieuzere uitkomst van de klimaattop in Bakoe, met name op het gebied van financiering en verduurzaming. Hoewel arme landen en klimaatexperts een fors hoger bedrag wilden, geeft deze overeenkomst "een basis waarop we kunnen bouwen", aldus Guterres.

De Nederlandse klimaatminister Sophie Hermans (VVD) is ondertussen blij dat de klimaattop in Bakoe tot "goede afspraken" heeft geleid. De 300 miljard dollar aan klimaatfinanciering vindt zij "een ambitieus én een haalbaar bedrag". Dat het overeengekomen bedrag een schijntje is van 1300 miljard dollar die nodig is, ziet Hermans niet als het probleem van de rijkste landen. Dat is ook aan overheden in ontwikkelingslanden en opkomende economieën zelf, vindt zij, oftewel: de landen die dat geld niet hebben.

Oxfam Novib zegt "verbijsterd" te zijn over de uitkomst van de COP29. In een verklaring laat de hulporganisatie weten:

"Er is een jaar onderhandeld, en het uiteindelijke bedrag wat rijke landen nu op tafel leggen, 300 miljard dollar, is een regelrechte belediging voor de landen waar de klimaatcrisis al keihard toeslaat. Alleen al de overstromingen en extreme droogte in Afrika leidden dit jaar tot miljarden dollars aan klimaatschade. Veel ontwikkelingslanden zitten al diep in de schulden en kunnen deze kosten onmogelijk zelf ophoesten. Hoewel rijke landen dus erkennen dat de klimaatkosten eerder in de biljoenen dan miljarden dollars lopen, weigeren ze keer op keer zelf met voldoende geld over de brug te komen."

Milieudefensie spreekt van "een klap in het gezicht van alle mensen die nu al geteisterd worden door de gevolgen van gevaarlijke klimaatverandering. Zij dragen het minst bij aan de klimaatcrisis, maar ervaren de meeste gevolgen van klimaatverandering. 300 miljard is beschamend: klimaatrechtvaardigheid was ver te zoeken op deze COP."

De groep van armste landen is niet te spreken over de uitkomst. "Dit doel is niet wat we hadden verwacht na jaren van discussie. Het is niet ambitieus", zei de vertegenwoordiger van Malawi, mede namens de andere landen met de laagste inkomens.

Bron: ANP