Klimaatactivisten XR blokkeren snelweg A12 weer uit protest tegen fossiele subsidies

Sinds zaterdagmiddag 12.00 uur blokkeren activisten van Extinction Rebellion (XR) de snelweg A12 in Den Haag. Honderden demonstranten hebben zich op het wegdek verzameld. Ze eisen dat de overheid stopt met subsidies voor de fossiele sector.

Ook buiten de snelweg staan mensen te kijken naar de actie. De gemeente Den Haag had langs de weg hekken met zwarte doeken geplaatst, maar sommige doeken zijn door actievoerders weggehaald. Als gevolg daarvan kunnen mensen ook vanaf een viaduct over de A12 de situatie op de snelweg zien. Daar is te zien dat demonstranten op de weg zitten, een boek lezen, een kaartspel spelen of simpelweg tegen de vangrail aan hangen. Sommige mensen liggen in de zon. Daarnaast is er muziek en zijn er diverse toespraken. De demonstranten hebben verder een metershoge piramide gebouwd van stokken, waar protestdoeken aan zijn gehangen. "Actie nu", staat er op een. Op de snelweg is de tekst 'ga toch fietsen' geschreven.

"Het moet nu stoppen, we hebben niet veel tijd meer", zegt een jonge betoger tegen ANP. "De wereld is echt in groot gevaar, daarom ben ik hier." Een demonstrant uit Wageningen noemt de actie "broodnodig, gezien de samenstelling van het huidige kabinet". Een andere actievoerder zegt dat hij "vooral voor de stickers" van de actiegroep komt. Sommige mensen proberen om heel andere redenen de snelweg op te komen. Zo wil een jonge scooterrijder de A12 eens uitproberen met zijn scooter. Hij wordt aan het begin van de snelweg tegengehouden door XR-vrijwilligers.