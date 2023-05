Klimaatactivisten verstoren rugby-finale in afgeladen stadion, eisen stop op subsidiëren fossiele energie

Twee Britse klimaatactivisten, een huisarts en een bouwvakker, hebben namens de actiegroep Just Stop Oil de finale verstoort van de Gallagher Premiership, een rugby competitie. Het duo bestormde het veld in het afgeladen Londense stadion van Twickenham en gooiden oranje kleurstof op het veld. Suppoosten verwijderden de activisten onder luid gejuich van de toeschouwers.

Just Stop Oil voert spectaculaire acties uit om de eis kracht bij te zetten dat de overheid het subsidiëren van fossiele energie staakt en het geld gebruikt om in razend tempo over te schakelen op klimaatneutrale energiebronnen. Fossiele energie is verantwoordelijk voor het ontstaan van de klimaatcrisis die de leefbaarheid van de planeet, zeker voor toekomstige generaties, ernstig bedreigd. Het geeft volgens Just Stop Oil geen pas die verwoesting te subsidiëren met publiek geld.