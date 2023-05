Klimaatactivisten storten zich in Navona-fontein in Rome, kleuren het water zwart

Leden van de Italiaanse klimaatactiegroep Ultima Generazione (Laatste Generatie) hebben zich zaterdag in het wereldberoemde Vier Rivieren fontein op het Piazza Navona in Rome gestort. De actie is onderdeel van de de campagne 'Wij willen niet betalen voor fossiele brandstoffen' die er op gericht de overheidssubsidies voor de fossiele industrie te beëindigen. De activisten kleurden ook het water van het fontein zwart. De politie voerde de vier actievoerders af.