Klimaatactivisten smeren gezicht van koning Charles in met chocoladetaart

Activisten van Just Stop Oil hebben het gezicht van de Britse koning Charles ingesmeerd met chocoladetaart, tenminste, het wassenbeeld van de vorst. Dat gebeurde maandag in Madame Tussauds in Londen. De activisten eisen net als bij vorige acties dat de Britse overheid direct de licenties voor nieuwe olie- en gasboringen intrekt.

We zijn hier omdat we onze vrijheden en rechten willen beschermen, omdat we dit groene en aangename land willen beschermen dat erfdeel van ons allemaal is. De wetenschap is duidelijk. De eis is simpel: stop gewoon met nieuwe olie en gas. Het is een fluitje van een cent.