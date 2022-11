Klimaatactivisten slaan toe in Leids natuurhistorisch museum Naturalis

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn met behulp van entreebewijzen binnengedrongen in het Leidse natuurhistorisch museum Naturalis. Ze voerden daar actie bij de stoffelijke resten van een soort die al eerder is uitgestorven, een lot dat door de klimaatcrisis vele soorten bedreigt. Geheel naakt vroegen de actievoerders aandacht voor massale uitsterving die de wereld zal treffen als de klimaatverandering niet wordt gestopt door een einde te maken aan fossiele energie. De politie arresteerde vier activisten.

Om 15:00 opende Extinction Rebellion de pop-up tentoonstelling. Drie naakte activisten stelden zichzelf als levend standbeeld op naast een skelet van de – uitgestorven – mammoet. Op een meegebracht museumbord met de tekst 'HOMO SAPIENS – uitgestorven 21e eeuw' is te lezen dat zij de uitgestorven mens uitbeelden. Een museumgids licht de actie in een speech toe.

Woordvoerder Jelle de Graaf: “De klimaat- en ecologische crisis vormt een existentiële bedreiging, waarbij al het leven op Aarde, inclusief het voortbestaan van de mensheid op het spel staat. Tenzij overheden over de hele wereld nú radicale klimaatactie ondernemen wordt het grootste deel van de Aarde onleefbaar. De uitgestorven mammoet in Naturalis staat symbool voor wat ons te wachten staat als de uitstoot van broeikasgassen niet drastisch wordt teruggebracht.”

Met de actie eist Extinction Rebellion dat de Nederlandse overheid alles op alles zet om in 2025 klimaatneutraal te worden. Volgens de klimaatwetenschap is dit het jaar dat Nederland - gebaseerd op haar inwoneraantal - klimaatneutraal moet zijn om een 66% kans te hebben de verhitting van de planeet te beperken tot 1,5 graad. Als eerste stap eist Extinction Rebellion dat het kabinet stopt met het subsidiëren van de fossiele industrie met 17,5 miljard euro per jaar. Komende zaterdag, 26 november, om 12:00 organiseert Extinction Rebellion een grootschalige blokkade van de A12 tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Tweede Kamer tegen deze fossiele subsidiëring.