Sneeuwkanonnen in Franse skigebieden gesaboteerd

Afgelopen weekend zijn er in het Franse skigebied La Clusaz (Haute-Savoie) verschillende sneeuwkanonnen onklaar gemaakt. De onbekende daders knipten de stroomkabels van de machines door en verwijderden onderdelen uit elektriciteitskasten waardoor vier sneeuwmachines niet meer gebruikt kunnen worden, meldt Le Parisien . Er is volgens de eigenaren geen sprake van grote schade maar ze verklaren wel "geschrokken" te zijn. De machines zullen naar verwachting snel weer in gebruik genomen kunnen worden.

Het bewuste skistation ligt al maanden onder vuur van natuurbeschermers en klimaatactivisten. De gemeente wil een groot waterreservoir aanleggen dat ook gebruikt moet worden voor het produceren van kunstsneeuw. Via een rechtszaak trachten ze de aanleg daarvan te verhinderen. Trouw meldde daarover in oktober :

Elders in Haute-Savoie, bij de wintersportplaats Les Gets, zijn eind vorige maand al sneeuwkanonnen vernield. "Niet skiën zonder sneeuw," luidde een met rode verf aangebrachte leuze.

De ongekend warme winter maakt wintersport in veel gebieden onmogelijk. Resorts trachten de gevolgen van de klimaatcrisis te camoufleren door zelf sneeuw te maken. Volgens Trouw dringt langzaam ook bij inwoners van de skigebieden door dat die strategie onhoudbaar is:

Het idee dat alles samen kan gaan wordt verdedigd door bijna alle lokale politici in het Alpengebied. Onder hen bevindt zich ook de centrum-rechtse voorzitter van de regio Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Toch gaan ook in La Clusaz zelf stemmen op tegen deze zienswijze. “Het is een illusie”, zo citeert de krant Libération Xavier Ernoult, een 76-jarige oprichter van een van de skischolen in la Clusaz. “Ik zie niet wat er duurzaam is aan skiën op kunstsneeuw; je moet er bos voor kappen en pistes bulldozeren. Het doet pijn om te zien dat we ons dorp en de natuur kapotmaken.”