Klimaatactivisten protesteren tegen aanleg HSL en langste spoortunnel ter wereld, tussen Lyon en Turijn

Het is uitzonderlijk nieuws, klimaatactivisten die protesteren tegen de aanleg van een spoorlijn. Toch gebeurt dat in Frankrijk, in de La Maurienne vallei, waar zo'n 4000 demonstranten slag leverden met de oproerpolitie die het protest met traangas uiteen joeg. De - verboden - demonstratie richt zich tegen de aanleg van een 270 kilometer lange hoge snelheidslijn, inclusief de langste spoortunnel ter wereld van 58 kilometer, dwars door de Alpen. De lijn moet Lyon en de Italiaanse stad Turijn met elkaar gaan verbinden.

De demonstranten zijn tegen het miljarden verslindende project omdat het gepaard gaat met natuurvernietiging en overbodig zou zijn omdat er al een spoorlijn ligt die echter zwaar onderbenut wordt. Anderen zijn tegen de hsl-lijn omdat die kapitalistisch zou zijn. De aanleg van de spoorlijn, waar al tientallen jaren over wordt gesteggeld, is omstreden. In 2019 trachtte de Italiaanse 5 sterren beweging, toen nog regeringspartij, het project tegen te houden maar dat mislukte. Inmiddels is de bouw gestart.