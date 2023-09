Klimaatactivisten onderbreken concert, krijgen steun van wereldberoemde dirigent

Klimaatactivisten hebben vrijdag in het Zwitserse Luzern een concert onderbroken waar zojuist de wereldberoemde dirigent Vladimir Jurowski een symfonie ten gehore bracht. De activisten vroegen om aandacht voor de klimaatcrisis, maar daar was het concertpubliek niet van gediend. Terwijl een deel van hen eisten dat de activisten zouden worden verwijderd, kregen de actievoerders plots steun van de dirigent zelf. "Laat ze spreken! Alsjeblieft," sommeerde Jurowski vanaf het podium: "En daarna spelen we onze symfonie. Anders verlaat ik nu het podium."