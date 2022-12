Klimaatactivisten maken mega-kerstboom Berlijn kopje kleiner

Duitse klimaatactivisten van Letzte Generation (Laatste Generatie) hebben de top van de gigantische kerstboom voor de Brandenbuger Tor in Berlijn afgezaagd. Dat meldt Welt . Voor de actie was de boom zo’n 15 meter hoog, erna ongeveer 2 meter korter.

De activisten maakten gebruik van een hydraulische lift om de bovenkant te bereiken. Daar toonden ze een spandoek met de tekst: “Dit is enkel nog maar het topje van de kerstboom”. Vervolgens zetten ze de zaag in de boom.

De actie staat symbool voor de klimaatcrisis, zo verduidelijkte een van de activisten: “Tot nog toe zien we alleen nog het topje van de ramp die ons staat te wachten. Terwijl heel Duitsland de komende week druk is met de mooiste kerstinkopen doen in de grootste winkels, vragen anderen zich af waar ze drinkbaar water kunnen halen nadat droogte en overstromingen hun oogsten hebben vernietigd.”