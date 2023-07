Klimaatactivisten Just Stop Oil blokkeren Londense Pride als protest tegen sponsoring door extreem vervuilende industrie Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 127 keer bekeken • bewaren

Activisten van de radicale klimaatactiegroep Just Stop Oil hebben in Londen de optocht van de Pride geblokkeerd. Ze kwamen in actie uit protest tegen het sponsoringsbeleid van de Pride die deels gefinancierd wordt door "zeer vervuilende industrieën". Een aantal activisten is gearresteerd.

De demonstranten gingen voor een deelnemende truck van het Coca Cola concern op de weg liggen en blokkeerden zo de doorgang. Na 16 minuten werden de activisten door de politie verwijderd. Just Stop Oil had de organisatie tevoren gewaarschuwd dat er een actie zou komen als de organisatie de deelname van "sterk vervuilende bedrijven" toe beleef staan. Lhbti+-leden van Just Stop Oil stelden in een verklaring dat de culturele wereld steeds meer afstand neemt van sponsoring door fossiele bedrijven maar de Pride daarbij achter blijft. Deelnemers van de Pride begroetten het politieoptreden met applaus, tot woede van anderen.

De actie is ook saillant omdat de Pride zelf een voorbeeld is van een protest dat door de jaren heen steeds meer geaccepteerd en vervolgens gecommercialiseerd is. De Pride werd in 1970 voor het eerst in New York gehouden als demonstratie tegen buitensporig en homofoob politiegeweld. Sindsdien heeft het fenomeen langzaam maar zeker de wereld veroverd, als manifestatie van rechten voor de lhbti+-gemeenschap, diversiteit en vrijheid om te zijn wie je bent. "Pride is geboren uit protest," benadrukten de Just Stop Oil-activisten die een einde eisen aan het toestaan en subsidiëren van nieuwe fossiele energieprojecten door de overheid.