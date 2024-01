Klimaatactivisten gooien soep tegen kunstwerk Mona Lisa Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 267 keer bekeken • bewaren

Franse klimaatactivisten hebben zondag soep gegooid tegen het wereldberoemde kunstwerk de Mona Lisa in het Louvre in Parijs. Het museum meldt dat het wereldberoemde schilderij niet beschadigd is, het wordt beschermd door een laag glas.

De Mona Lisa van Leonardo da Vinci geldt als een van de bekendste schilderijen ter wereld. Bezoekers worden met een houten balustrade op afstand gehouden. In een video die op sociale media rondgaat, is te zien hoe twee activisten vanaf de balustrade soep gooien en vervolgens onder de balustrade door klimmen om naast de Mona Lisa protestleuzen te roepen.

Het portret is al meerdere malen het doelwit geweest van vandalisme. In mei 2022 werd een slagroomtaart naar de Mona Lisa gegooid. In augustus 2009 gooide een toerist een kopje thee naar het doek, waardoor de glazen vitrine verbrijzelde. Sinds een man in 1956 een steen naar het portret gooide en het beschadigde, zit het achter glas.

Klimaatactivisten gebruiken vaker schilderijen als doelwit voor acties. Zo werden in 2022 de Zonnebloemen van Vincent van Gogh, tentoongesteld in Londen, bedekt onder een laag soep. De activisten van Just Stop Oil vroegen daarmee aandacht voor het aanhoudende gebruik van fossiele brandstof en de vernietiging van het klimaat dat daarmee gepaard gaat. Ook bij die actie raakte het schilderij zelf niet beschadigd.