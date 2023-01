Klimaatactivisten geven ambtswoning Franse premier verfbeurt en worden in de boeien geslagen

Milieuactivisten van het collectief Derniére Rénovation, Laatste Renovatie, hebben het kantoor van de Franse premier Elisabeth Borne met oranje verf besproeid. Het gebouw, Hôtel Matignon in het hart van Parijs, is tevens de ambtswoning van de premier. Het is de derde keer in een week tijd dat de activisten oranje verf tevoorschijn halen om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis.