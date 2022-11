Klimaatactivisten bezetten sterrenrestaurant Gordon Ramsay

Klimaatactivisten van Animal Rebellion hebben zaterdagavond het befaamde restaurant van topkok Gordon Ramsay in de Londense wijk Chelsea bezet. De activisten namen plaats aan de tafels en gingen zelfmeegebrachte menu's bestuderen waarop de kosten van het klimaat voor luxe voedselproducten stond uitgelegd. Het met drie Michelin sterren bekroonde restaurant in de chique wijk is een exponent van de ongelijkheid in de maatschappij, aldus een verpleegkundige die deelnam aan de actie. Twee miljoen mensen in het land zijn afhankelijk van de voedselbank terwijl in het restaurant menu's van 132 euro per persoon worden geserveerd.