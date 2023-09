Klimaatactivisten bezetten A12 bij Den Haag voor dertiende dag op rij, rechtse partijen gefrustreerd

Klimaatactivisten hebben donderdag opnieuw de A12 bij Den Haag geblokkeerd uit protest tegen de overheidssubsidies aan de fossiele industrie. Het is de dertiende blokkadedag op rij van de permanente blokkade van Extinction Rebellion (XR).

Woensdag riepen de rechtse partijen in de Provinciale Staten in een motie op tot het verplaatsen van de demonstratie naar een "neutrale en veiligere" locatie. De partijen zeggen zich zorgen te maken om de “afnemende veiligheid” aangezien er dagelijks veel politie aanwezig is bij de blokkades. Die maakt daarbij onder meer dagelijks gebruik van waterkanonnen tegen de vreedzame demonstranten. Ook blijkt uit verklaringen van de activisten dat de agenten geweld gebruiken om de demonstranten, die zich niet verzetten, af te voeren.