Klimaatactivisten A12 krijgen zaterdag steun uit Duitsland

Honderd Duitse klimaatactivisten van de beweging Letzte Generation sluiten zich zaterdag aan bij de A12-blokkade in Den Haag. “Fossiele subsidies en regeringen die liegen over de dodelijke gevolgen ervan zijn een wereldwijd probleem”, verklaart Carla Hinrichs, woordvoerder van Letzte Generation.

“Het is absurd dat westerse regeringen die crisis nog steeds aanwakkeren met honderden miljarden per jaar aan fossiele subsidies. Dit criminele beleid moet stoppen - en het kan gestopt worden als we allemaal samenwerken. Klimaatverandering stopt niet bij grenzen, dus klimaatactie zou dat ook niet moeten doen. Daarom sluiten wij ons aan bij de protesten in Den Haag.”