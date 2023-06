Klimaatactiviste (64) die per mail oliecongres afgelaste hangt nu tien jaar cel boven het hoofd • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1142 keer bekeken • bewaren

Een 64-jarige Nieuw-Zeelandse klimaatactivist riskeert tien jaar celstraf omdat ze een brief heeft geschreven aan olieproducenten, waarin stond dat hun jaarlijkse conferentie was afgelast. Volgens de aanklagers heeft de vrouw zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte.

Rosemary Penwarden schreef de brief al in 2019. Vlak voor de start van het congres van de Petroleum Exploration and Production Association of New Zealand (PEPANZ), besloot ze over te gaan tot een “satirisch protest”. Ze stelde een mailtje op aan de deelnemers en gebruikte daarvoor het mailadres conferencepepanz@gmail.com. Ze schreef:

"We zijn diep bezorgd over de snelle sociale en politieke veranderingen die ons overspoelen, benadrukt door veel van onze eigen kinderen die schoolstakingen houden om een veilige toekomst te eisen. […] Ondanks onze inspanningen om het geheim te houden, hebben activisten de conferentielocatie van dit jaar ontdekt en zijn ze opnieuw bezig met het plannen van lawaaidemonstraties en verstoringen. Maar er zit een zilveren randje aan dit alles: we zullen er niet zijn om naar dat onophoudelijke gezang te luisteren.”

De mail, waarin stond dat de conferentie tot nader orde afgelast werd, was voorzien van het logo van PEPANZ en dat van een aantal van de leden. Nadat op het hoofdkantoor van PEPANZ bekend werd dat de mail was gestuurd, haastte men zich daar om alle leden te informeren dat het congres gewoon door zou gaan.

Het duurde uiteindelijk nog zeven maanden voor de politie bij Penwarden terechtkwam, waarna haar telefoon en laptop in beslag werden genomen en ze aangeklaagd werd. Volgens de officier van justitie heeft dat niets te maken met een demonstratieverbod of het debat over klimaatverandering. Penwarden wordt verweten van plan te zijn een conferentie te verstoren, waarbij ze valsheid in geschrifte pleegde. Daar staat een celstraf van maximaal tien jaar tegenover. Penwarden is de afgelopen periode op borgtocht vrij geweest, in september moet ze dan eindelijk voorkomen.