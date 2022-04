Klimaatactivist moet zich verweren tegen schuimbekkende presentatoren Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 243 keer bekeken • bewaren

De Britse klimaatactivist Miranda Whelehan oogst wereldwijde bewondering vanwege haar kalme optreden in het ITV-programma Good Morning Britain. In de ochtendshow zetten de presentator Richard Madeley en journalist Lowri Turner eerder deze week elke denkbare drogreden in tegen Whelehans pleidooi voor het afbouwen van het gebruik van olie.

Zo krijgt Whelehan een verwijt voor de voeten geworpen dat je iedereen zou kunnen maken die geen fulltime nudist is. "De kleren die je draagt, hebben tot op zekere hoogte hun bestaan te danken aan olie, omdat ze in een auto of een vrachtwagen of een busje naar een winkel zijn gebracht", aldus Madeley.

"We hebben het over misoogsten en mensen die aan energiearmoede lijden, maar jij hebt het over de kleren die ik draag?", reageert Whelehan. Terwijl de klimaatactivist de ‘discussie’ voortdurend probeert terug te brengen naar de wetenschap, jammert Madeley over blokkades die de levens van hardwerkende Britten zouden verstoren. Britse klimaatactivisten proberen de afgelopen weken olieterminals te blokkeren.

Madeley en Turner verwijten Whelehan en andere klimaatactivisten dat ze jong en kinderachtig zouden zijn. “Het draait om ego”, vindt Turner. Zij verwijt de klimaatactivisten dat ze pas gaan protesteren als het mooi weer is. “Het is festival. Ze gaan met een protestbord op de weg zitten en zorgen ervoor dat de mensen die naar hun werk moeten, niet naar hun werk kunnen.”

“Ik kan niet geloven dat jullie dit zeggen”, antwoordt Whelehan. “Een opwarming van 1,7 graden zal ertoe leiden dat de helft van de wereldbevolking wordt blootgesteld aan onleefbare omstandigheden. Daar zouden we het hier over moeten hebben.”