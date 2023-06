Klimaatactivist meegesleurd op motorkap bij wegblokkade Shell Pernis

Vandaag, op donderdag 1 juni, bezetten 40 rebellen van Extinction Rebellion (XR) sinds 11:00 de toegangsweg van Shell Pernis, de grootste olieraffinaderij in Europa, aan de Vondelingenweg in Hoogvliet, Rotterdam. Zij eisen dat Shell nu handelt, en onmiddellijk stopt met het het investeren in nieuwe olie- en gasvelden, dat het reparaties betaalt aan de slachtoffers van hun vervuilende industrie, en dat Shell zijn gigantische winsten gebruikt om te investeren in schone energie. Daarnaast moeten werknemers in de fossiele industrie verzekerd worden van een goede transitie naar een groene baan. De actie blokkeert de stroom van fossiele brandstoffen uit de raffinaderij in Pernis, en verstoort het productieproces van Shell. Zolang Shell blijft investeren in de klimaathel, zien de rebellen geen andere optie dan op vreedzame wijze de raffinaderij te blokkeren.