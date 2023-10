Klimaatactie A12 belaagd door extreemrechts, organisatie vreest voor veiligheid

In Den Haag is voor de 23e dag op rij de A12 geblokkeerd . Rond 12 uur hebben honderden klimaatactivisten bezit genomen van het asfalt om de regering te dwingen met het subsidiëren van fossiele energie. De belastingvoordelen voor de fossiele industrie bedragen jaarlijks tientallen miljarden euro's en leveren vooral voordeel op voor grote multinationals. Daardoor loopt de noodzakelijke overgang naar groene energie vertraging op.

De door Extinction Rebellion georganiseerde dagelijkse blokkade van de snelweg die tussen het Tweede Kamergebouw en het Ministerie van Economische Zaken ligt, heeft iedere dag een thema dat ondersteund wordt of waar extra aandacht voor gevraagd wordt. Zondag is dat queer omdat queer-activisten een bijzondere plek innemen binnen de beweging. Ze zijn bijvoorbeeld sneller slachtoffer van geweld.

Op sociale media ging een oproep rond om de klimaatactivisten in groepsverband te intimideren. Daar kwamen enkele tientallen personen, meest mannen op af. Het zou gaan om een mix van hooligans, wappies en extreemrechts. Zij keren zich vaker met geweld tegen het demonstratierecht, bijvoorbeeld bij de demonstraties van KOZP. In de groep was naar verluidt ook iemand die een jas droeg met het logo van Farmers Defence Force, de militante boerenactieclub die eerder een groot aantal snelwegen blokkeerde. Het AD meldt dat vanuit het extreemrechtse groepje met eieren wordt gegooid naar de geweldloze blokkade.