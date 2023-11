Klimaat in Noord-Italië door klimaatcrisis nu vergelijkbaar met dat in Ethiopië

Het noorden van Italië kampt de laatste twintig jaar met zulke lange periodes van extreme droogte, dat het klimaat er inmiddels vergelijkbaar is met dat in Ethiopië en de Hoorn van Afrika. Dat blijkt uit nieuw klimaatonderzoek uitgevoerd door de universiteiten van Cardiff en Bristol en WaterAid, een ngo die zich inzet voor schoon en voldoende drinkwater.

Uit uitgebreide analyse van satellietbeelden blijkt dat de opwarming van de aarde voor een zogenoemd “whiplash-effect” zorgt, waardoor grillige extremen ontstaan. Zo veranderen gebieden die voorheen te maken hadden met overstromingen nu geteisterd worden door droogte, en andersom. Zo kende de Shabelle-regio in het zuiden van Ethiopië tussen 1980 en 2000 veel periodes met ernstige overstromingen, maar kampt nu met extreme droogte. De Shabelle-rivier, een belangrijke waterbron voor het land, is de afgelopen jaren meermaals drooggevallen.

Eenzelfde patroon zien de onderzoekers in Noord-Italië. Het aantal droge periodes in dit gebied is sinds het jaar 2000 meer dan verdubbeld. Deze droogte brengt extra risico met zich mee in het geval van plotselinge extreme neerslag. Omdat de bodem te droog is om het water af te voeren, zorgt dit voor ernstige overstromingen zoals die afgelopen zomer in de Italiaanse regio Lombardije te zien waren.