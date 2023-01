‘Klik niet op politieke berichten die beter op een juicekanaal passen’

In de politieke verslaggeving lijkt het vaak alsof politici elkaar als Harry en William in de haren vliegen en gebekvecht en polarisatie aan de orde van de dag zijn, constateert Druktemaker Ellen Deckwitz. “De ellende is nu eenmaal dat ophef de aandacht trekt en sommige journalisten er dan ook meteen opspringen, waardoor de rellers zichtbaarder worden dan de sterren.”

“Je maakt tegenwoordig geen naam meer door degelijk beleid of door het fatsoenlijk controleren van de macht, maar – een uitzondering daargelaten – door lekker gedoe te veroorzaken. En de ellende is dat een deel van de pers en de nieuwsconsumenten zich hierdoor laat meeslepen. Er ligt een nadruk op intrige in plaats van op prestatie.”

“Een smeuiige roddel over een Kamerlid zorgt nu eenmaal voor meer clicks dan bijvoorbeeld een artikel over hoe door overbelasting en knellende wetgeving de rechtspraak in ons land achteruit gaat.” Ellen Deckwitz doet daarom een oproep: “Laten we eerst kijken waarop we willen gaan klikken: of het iets inhoudelijks is, of toch een nieuwtje dat beter op een juicekanaal had gepast.”