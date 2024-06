Klever (PVV) harkte 140.000 euro binnen, terwijl ON beloofde salarissen te matigen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 359 keer bekeken • bewaren

Beoogd PVV-minister Reinette Klever heeft als zakelijk directeur van Ongehoord Nederland (ON) tienduizenden euro’s meer verdiend dan in het beleidsplan van de omroep was afgesproken. Ook Arnold Karskens verdiende fors meer (ruim 150.000 euro). Dat meldt NRC.

ON had bij toetreding tot het publieke bestel vastgelegd dat het maximumsalaris “nooit meer dan de helft van de Balkenendenorm” mocht bedragen (111.500 euro in 2023). Daarmee wilde de extreemrechtse complotomroep zich naar eigen zeggen onderscheiden van andere omroepen waar volgens ON sprake was van “graaien”.