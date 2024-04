Kleuter denkt dat er een monster in de kast zit, blijkt zwerm van tienduizenden bijen

Wekenlang probeerde een kleuter in het Amerikaanse North Carolina haar ouders ervan te overtuigen dat er een monster in haar kast zat. Het meisje hoorde namelijk wanneer ze op haar kamer was gestommel en gezoem achter de deur vandaan komen. Uiteindelijk bleek dat er wel degelijk iets achter de wand verborgen zat: geen monster, maar een zwerm van zo’n vijftigduizend bijen.