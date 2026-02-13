Kletsen met AI is best gezellig maar wel gevaarlijk Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • Bewaren

Anne Houtsma Blogger en Wajonger, zij heeft 22q11ds Persoon volgen

Afgelopen week was chatGPT trending op X, en zag ik allerlei profielfoto's in leuke cartoon karikaturen veranderen. Wat er voorbij kwam zag er zo grappig uit dat ik besloot om het zelf ook uit te proberen. Tot dan toe had ik nog weinig ervaring met AI, op wat grapjes met Grok op X na probeer ik zoveel mogelijk afstand te houden van het fenomeen AI. Ik vind het nogal een dilemma dat de mensheid steeds afhankelijker wordt van robots en steeds meer mensen daardoor hun baan kwijtraken. Toch besloot ik de stoute schoenen aan te trekken en de app te downloaden.

Ik vroeg of de app een cartoon wilde maken van m'n afbeelding en het ging gelijk aan de slag. 'T duurde even maar dan was daar toch echt een leuke karikatuur van mij afgebeeld. En verdraaid: hij leek behoorlijk, je kan me er echt uithalen. Wat geinig!

De app vroeg of ik meer nodig had, ik zei 'nee hoor, dit is goed zo'.

"Kan ik verder nog iets voor je doen?"

Ik raakte op dreef en liet nog wat foto's bewerken waaronder 1 met m'n nichtje. Toen ik die aan haar stuurde reageerde ze met: 'AI is evil! Omdat het banen van mensen afpakt!' '

Oh ja. Zo denk ik er zelf eigenlijk ook wel over. Oeps! Was ik er toch bijna ingestonken... maar af en toe is t wel leuk om casual te praten met een robot die verder geen oordeel heeft. Wat kan daar nu verkeerd aan zijn?

Echter wil ik niet te afhankelijk worden van een robot en deze al m'n levensproblemen vertellen. Dan zou je toch bijna vergeten om zelf na te denken. Maar al met al kun je de vooruitgang niet echt tegen houden. Hopelijk gaan we niet zo eindigen als in de Terminator films. Dat is iets wat we niet zouden moeten willen, lijkt me. En los daarvan: in hoeverre kun je robots nu echt vertrouwen?