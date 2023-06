Kleren aan in huis bij warm weer is een luxe die we ons in deze bijzondere tijd niet meer kunnen veroorloven Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 258 keer bekeken • bewaren

Om pakket- en pizzabezorgers niet te laten schrikken, hangt U een goed bedekkende badjas aan de deur. Dat is voor kort contact met de buitenwereld ruim voldoende.

De airconditioners zijn "niet meer aan te slepen", zo kun je sinds een week of drie in de media lezen. Veel Nederlanders grijpen ernaar om de zomerhitte buiten de deur te houden. Dat is een stevige streep door de rekening van de regering, die ons aanmoedigt zo zuinig mogelijk te zijn met energie. Een draagbare airco, rekent de website Milieu Centraal voor, verbruikt in 110 uur op zijn eentje 110 kWh aan stroom. Dat is één Kwh per uur. Je verkoelt er dan één kamer mee. De site Pure Energie preciseert dat voor de verschillende types.

Zowel Milieu Centraal als Pure Energie geven dan ook verre de voorkeur aan ventilatoren. Die verbruiken vijftien keer zo weinig energie als een airco.

De Rijksoverheid voert momenteel een niet al te opvallende campagne vóór ventilatoren en tegen airconditioning.

Gezien de ernst van de situatie is dat allemaal maar slapjes. Waarom voert de overheid geen campagne tegen elk gebruik van stroom voor verkoeling van het huis? Burgers zijn eraan gewend geraakt van alle kanten te worden aangemaand bij kou de thermostaat op maximaal 19 graden te zetten en 's-nachts nog veel lager. Dan trek je maar een trui of een pullover aan!

Een vergelijkbaar advies ontbreekt nu. In de tropen weet iedereen: de zon is je vijand. Blijf in de schaduw. Houd de stralen zoveel mogelijk buitenhuis. De overheid komt niet verder dan de aanbeveling overdag de zonwering omlaag te doen.

Wie zorgt dat de zon niet door de ramen schijnt, voorkomt daarmee tevens inkijk door buren en passanten. Schennis van de eerbaarheid is niet aan de orde. Wat let U nu om in het kostuum van Adam en/of Eva – let op de inclusieve formulering – Uw dagelijkse beslommeringen na te gaan? De ventilator kan in de berging blijven. Het is allemaal net lekker in Uw blote bast. U hebt geen last van zweterige hemden. U hoeft veel minder vaak de wasmachine aan te zetten want U hebt alleen kleren nodig als U naar buiten gaat of als er bezoek komt. Om pakket- en pizzabezorgers niet te laten schrikken, hangt U een goed bedekkende badjas aan de deur. Dat is voor kort contact met de buitenwereld ruim voldoende.

Kleren aan in huis bij warm weer is een luxe die we ons in deze bijzondere tijd niet meer kunnen veroorloven. Noem het patriottisme. Naakt is nationaal. Naakt is Nederlanderschap. Naakt helpt Oekraïne aan de overwinning, want spaarzaam zijn met energie vergroot onze bondgenootschappelijke kracht. Tegelijk verkleinen we de CO2-uitstoot (alle beetjes helpen) en doen we binnen onze mogelijkheden iets aan stikstofreductie. En en we houden er nog geld aan over ook. Als eind september de temperaturen zakken, halen we de pullovers wel weer te voorschijn. Hoort het niet vanzelfsprekend te zijn dat een Mark Rutte, een Rob Jetten, een Carola Schouten zich actief voor deze zaak inzetten? Laten zij toch hun verantwoordelijkheid nemen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

