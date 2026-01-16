Kleinzielige Yesilgöz legt bom onder samenwerking met GL-PvdA met bizarre redenering Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 1525 keer bekeken Bewaren

Dilan Yesilgöz lijkt alles op alles te zetten om te voorkomen dat het aanstaande rechtse minderheidskabinet gaat samenwerken met GroenLinks-PvdA. De VVD-leider begint in NRC nu weer te jammeren over een poster die volgens haar “verspreid is vanuit GroenLinks-PvdA”.

In werkelijkheid gaat het niet om een poster van GroenLinks-PvdA, maar om een poster van The Rights Forum, een organisatie die zich inzet voor een menswaardige behandeling van de Palestijnen. Zoals bekend deed de VVD hoegenaamd niets tegen de genocide in Gaza en dus maakte The Rights Forum voor de verkiezingen een affiche waarop Yesilgöz stond afgebeeld met de tekst ‘Zij koos voor genocide. Wat kies jij?’.

Yesilgöz geeft GroenLinks-PvdA de schuld van de poster. Ze maakt daarbij gebruik van een guilt by association-redenering: omdat de voormalige PvdA-kopstukken Jan Pronk en Hedy d’Ancona in de raad van advies van The Rights Forum zitten, heeft GroenLinks-PvdA wat uit te leggen. (Overigens zit D66’er Laurens-Jan Brinkhorst ook in de raad van advies van The Rights Forum.)

Kamerleden van GroenLinks-PvdA noemen de aantijgingen van Yesilgöz “een rode lap, de zoveelste provocatie”. De VVD-leider lijkt voortdurend op zoek naar excuses om maar zover mogelijk bij GroenLinks-PvdA vandaan te blijven. Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) zitten in hun maag met de onverzoenlijke opstelling van Yesilgöz, schrijft NRC:

“Rob Jetten zei deze week dat voor iedereen duidelijk is dat de relatie tussen de VVD en GroenLinks-PvdA „moeizaam is geweest”, en dat daarin „geïnvesteerd” zal moeten worden. CDA-leider Henri Bontenbal doet, vindt hij, zelf zijn „best” om de omgang met anderen goed te houden. „Dat is mijn taak.” Hij gaat ervan uit, zei hij, dat „andere partijen” dat ook doen.”

De rechtse minderheidscoalitie heeft de steun van oppositiepartijen nodig om plannen door de Tweede en Eerste Kamer te loodsen. Veel voorstellen kunnen niet zonder de steun van GroenLinks-PvdA worden aangenomen. De linkse partij heeft de grootste fractie in de Eerste Kamer. Nieuw stikstofbeleid is bijvoorbeeld onmogelijk zonder samenwerking met GroenLinks-PvdA.