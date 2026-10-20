Kleine mediamaker Hielke Bosch dient treiteraars van VI van repliek na ‘grappen’ over ‘dwergenporno’ en ‘lilliputter-asielzoekers’ Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 854 keer bekeken • Bewaren

Een combinatie van onwetendheid, pesten en naar beneden trappen heeft Vandaag Inside tot een van de populairste talkshows van Nederland gemaakt. Een dag geen domme grappen gemaakt is een dag geen tv gemaakt, zo lijkt het motto van het programma.

Als de mannen het plan van staatssecretaris Silvio Erkens bespreken om strengere regels in te voeren voor het houden van dieren voor amusement, gaat het gesprek dan ook al snel van circussen naar kleine mensen.

“Wat doen we met die dwergen dan? Die hebben dan geen werk meer”, begint René van der Gijp. “Dan maken we er een midget-show van”, reageert Johan Derksen. Gerard Joling denkt dat de kleine mensen ook prima een minibar kunnen beginnen, waarna Derksen aan een verhaal begint over de “eigen pornofilms van dwergen”. En: “Zouden er ook lilliputter-asielzoekers zijn?”

Mediamaker Hielke Bosch, die als gevolg van achondroplasie zelf niet langer is dan 1,25 meter, keek er met stijgende ergernis naar, zo schrijft hij op LinkedIn .

“Soms vragen mensen mij wel eens: 'Waarom leg je zo de nadruk op het feit dat mensen met een beperking talent hebben? Dat is toch logisch?' [Het] fragment van Vandaag Inside maakt heel duidelijk dat we helaas nog altijd moeten benadrukken dat deze groep meer is dan hun beperking. (…) Kleine mensen zijn vandaag de dag fotograaf, hr-adviseur, journalist, sociaal werker, kassamedewerker, ICT-specialist en ga zo maar door (precies, buiten het circus en ja, ik moet dit inderdaad benadrukken🙄).”

Dat is namelijk nog niet tot iedereen doorgedrongen, moet Bosch constateren. In een interview met het Dagblad van het Noorden vraagt hij zich af of hij ooit nog zal meemaken dat de maatschappij mensen met een beperking normaal zal behandelen.

Ondanks het treitergedrag van de VI-mannen staat hij er wel voor open om aan tafel te komen bij het programma, vertelt hij. “Dan zou ik absoluut gaan om hen proberen duidelijk te maken dat ze zich moeten leren verplaatsen in een ander, in plaats van alles als gezeur af te doen.”

Bosch benadrukt dat hij absoluut geen zuur figuur is die niet tegen een grapje kan. “Het is de toon die de muziek maakt: humor is bevrijdend, ik ben zelf de eerste die zal voorstellen mij op een hoge kruk te laten zitten.”