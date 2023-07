Kleine dorpsschooltjes niet meer direct dicht

22 dec. 2010 - 12:30

Je haalt me de woorden uit de mond. Ik wil dan toch Mevrouw van Bijsterveldt feliciteren met het feit dat het recht op onderwijs (en de plicht tot onderwijs) niet moeilijk uitvoerbaar worden gemaakt vanwege financiële argumenten. Het is heerlijk als je kroost alleen binnen tien minuten fietsen op school zijn. Een vriendin woont in Frankrijk, afgelegen, daar komen bussen de kinderen halen. Ze zitten elke dag 2 uur in de bus, en dan gaat het om 20 km afstand. Dat moeten we de mensen hier niet aandoen, vind ik.