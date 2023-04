Klaver: Zelfverzekerd links draagt niet langer ‘sorry dat ik besta’-gevoel uit Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 637 keer bekeken • bewaren

Dankzij de groene sociaaldemocratie kan links na dertien jaar Rutte weer de macht grijpen. Dat is de overtuiging van GroenLinks-leider Jesse Klaver, vertelt hij in de podcast Waanzinnig Land van Johan Fretz. Hij beschouwt de resultaten van de PvdA en GroenLinks bij de Provinciale Statenverkiezingen als een opsteker. De twee partijen stevenen af op vijftien zetels in de senaat. Klavers partij heeft het beter gedaan dan veelal wordt gedacht. “GroenLinks heeft acht zetels in de Eerste Kamer, de VVD tien. Zo groot is dat verschil niet.”

De samenwerking tussen PvdA en GroenLinks moet leiden tot een “zelfverzekerd links”, stelt Klaver. Volgens de GroenLinks-leider hebben linkse partijen soms een ‘sorry dat ik besta’-gevoel uitgedragen. “Links heeft te vaak alle problemen op zich genomen. Alles was de schuld van links. Flikker op. Als we dat durven los te laten en blijven staan voor wat we vinden, dan ben ik ervan overtuigd dat we er weer in zullen slagen om veel mensen aan de linkse politiek te binden. Het begint bij zelfvertrouwen.”

Links heeft zich volgens Klaver in het verleden door rechtse framing in de hoek laten drijven. “We kunnen niet de hele wereld opvangen, maar het feit is dat dat ook helemaal niet hoeft.” De GroenLinks-voorman wijst erop dat arbeidsmigranten “echt schandalig” worden behandeld in Nederland. Hij pleit daarom voor strenger beleid. “Dat betekent dat er minder arbeidsmigranten naar Nederland zullen komen. Niet vanuit een xenofoob idee, maar omdat het schandalig is dat er bedrijven zijn – vooral slachthuizen bijvoorbeeld – waar bijna alleen nog maar arbeidsmigranten onder erbarmelijke omstandigheden werken.”

De groene sociaaldemocratie heeft de toekomst, meent Klaver. “Rechts heeft er belang bij om te doen alsof er een grote kloof is tussen klimaatactivisten en arbeiders. Maar er is in Nederland maar een kloof: tussen de grote bedrijven die alleen maar met hun eigen winst bezig zijn, en de rest van Nederland. Dat moeten wij bij elkaar brengen.”