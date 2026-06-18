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Klaver roept Jetten op explosieven in azc te veroordelen: ‘Dit leidt nog een keer tot slachtoffers’ Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 402 keer bekeken • Bewaren

Jesse Klaver heeft premier Rob Jetten opgeroepen om de racisten die explosieven hebben neergelegd in een azc in aanbouw “stevig” te veroordelen. “Dit is levensgevaarlijk”, schrijft de PRO-leider op Bluesky.

In Nuenen werden donderdagochtend explosieven aangetroffen in een gebouw dat wordt omgebouwd tot asielzoekerscentrum. Volgens de politie gaat het om een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom.

Burgemeester Van Genugten reageerde tegenover Omroep Brabant geschrokken op de vondst. “Het is natuurlijk onacceptabel dat er op deze manier een gevaarlijke situatie ontstaat voor de mensen ter plaatse en de omwonenden. Deze acties gaan dwars in tegen de gastvrije gemeente die we willen zijn voor de mensen die onze hulp nodig hebben.”

Het door de VVD gedomineerde kabinet-Jetten reageert de afgelopen maanden uiterst terughoudend op het toenemende geweld tegen azc’s. Klaver wil dat het kabinet “hier veel steviger op ingrijpt”. “Anders leidt dit nog een keer tot slachtoffers.”