Klaver roept D66 en CDA op zich niet langer te laten gijzelen door VVD: PRO staat klaar Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 512 keer bekeken • Bewaren

Progressief Nederland-leider Jesse Klaver legt de lat hoog voor een begrotingsdeal deze zomer. Hij eist een miljardenverschuiving waarbij vermogenden meer belasting betalen en de door het kabinet-Jetten geplande bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. "Wij vinden dat miljonairs meer belasting moeten betalen en gewone mensen minder", zegt Klaver in een interview met de Volkskrant. Hij heeft ook een boodschap voor coalitiepartner VVD: PRO is er niet om het de liberalen naar de zin te maken.

Een deal waarbij PRO én een partij als JA21 beide aan tafel zitten, sluit Klaver categorisch uit. Hij wijst daarbij op een recente waarschuwing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat rechtsextremisten met het begrip 'remigratie' feitelijk doelen op het deporteren van miljoenen mensen op basis van afkomst en geloof. Klaver diende met succes een motie in die het kabinet verplicht weg te blijven van partijen die de nazistische omvolkingstheorie verspreiden of geweld tegen vluchtelingen verheerlijken.

De druk legt hij nadrukkelijk bij D66 en CDA. "Het was de belofte van D66 en CDA dat we dit soort politiek niet meer zouden bedrijven", zegt hij over de chaos rondom de begrotingsbehandeling en de racistische asielwetten van oud-PVV-minister Faber. Jetten en Bontenbal moeten nu kiezen: links of rechts. Klaver: "Laat de VVD niet dicteren wat jullie moeten doen." Klaver wijst erop dat de VVD van Dilan Yesilgöz alleen doet wat het zelf wil en daarmee de coalitie en het land gijzelt. Hij roept de andere twee coalitiepartijen op om zich los te maken van de VVD-dwang, waarna in dat geval PRO klaarstaat om het stokje over te nemen.

Het interview verscheen vlak voor de start van het oprichtingscongres van Progressief Nederland in Den Bosch, waar zaterdag vijfduizend leden samenkomen. De partij staat in de peilingen bovenaan.