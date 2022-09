Klaver pleitte in maart voor bevriezen energieprijzen, kabinet lijkt nu ook zover

19 sep. 2022 - 14:07

Goede ontwikkelingen natuurlijk. Maar dat ze nu juist Klaver gaan kopiëren is natuurlijk wel weer supermakkelijk en helemaal volledig te verklaren in het feit dat zelf iets goed functionerend bedenken rechts onmogelijk lukt. Was nu toch maar met PvdA en GroenLinks in zee gegaan Mark, aan het CDA heb je weinig behalve als je verlegen zit om externe baardgroei :) Maar het is natuurlijk in overweging te nemen om het kabinet alsnog te hervormen door PvdA en GroenLinks deel te laten nemen er aan en dan het CDA en een groot deel van de VVD er uit te kikken. :) Maar goed, had dit voorstel van Klaver ven direct overgenomen want dat had een hoop ellende bespaart.... In Nederland moet eerst het bloed door de straten in de volksbuurten stromen wil rechts Nederland (inderdaad heel visieloos) inzien dat er iets te gebeuren staat.