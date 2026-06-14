Klaver: kabinet graait in de spaarpotten van werknemers Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 665 keer bekeken • Bewaren

PRO-leider Jesse Klaver heeft bij Buitenhof het handelen van het kabinet-Jetten gefileerd. Hij constateert dat het kabinet de spaarpotten die door werknemers en werkgevers zijn gevuld om sociale zekerheid te bieden, worden leeggehaald door de minderheidscoalitie. “Je zou bijna kunnen zeggen dat het wordt gestolen. En dat vind ik heel kwalijk. In Nederland hebben we een systeem waarin werknemers en werkgevers geld bij elkaar leggen voor het moment dat het misgaat, als je ziek of werkloos wordt. Het is een soort verzekering. Nu wordt tegen mensen die bijvoorbeeld arbeidsongeschikt zijn geworden, gezegd, ‘je moet honderden euro’s inleveren’. Dat is niet eerlijk, dat druist tegen alles in waar we in Nederland voor staan. Reken maar dat we alles op alles gaan zetten om dat tegen te houden.”

PRO staat daarin niet alleen. Ook de vakbonden zetten zich schrap om de plannen van de minderheidscoalitie tegen te gaan. FNV-voorzitter Hans Spekman was geen voorstander van het samengaan van GroenLinks en PvdA maar is nu toch lid van PRO geworden. De eenheid is belangrijker dan de onderlinge verschillen. Klaver legt uit dat een sterke band tussen PRO en de vakbond voor hem heel belangrijk is. “Het is de enige manier om verandering erdoor te krijgen. We moeten elkaar op dit terrein nooit loslaten. Wij maken geen afspraken met dit kabinet over sociale zekerheid zonder de vakbonden.”

Het minderheidskabinet kan in de praktijk amper zonder de steun van PRO. Voor VVD-leider Yesilgöz is dat geen reden een oefening in bescheidenheid te doen. Integendeel, op het VVD-congres dat zaterdag gehouden werd trok ze een extra grote broek aan en maande de vakbonden de plannen te slikken en af te zien van acties om de rechten van werknemers te beschermen.

Op het partijcongres van de VVD in Den Haag hadden partijleider Yesilgöz en fractievoorzitter Brekelmans een boodschap voor de vakbonden. Voor de Nederlandse economie is het beter als zij "meedenken" en niet de economische groei en vooruitgang "tegenwerken". En de sociale zekerheid moet worden hervormd anders wordt die onbetaalbaar. (…) "Het grootste verschil tussen links en rechts is: wij kijken naar de wereld hoe die is, niet hoe die had moeten zijn", zei Yesilgöz. "Als je vooruitkijkt kun je zien wat er aan komt en je daarop voorbereiden."

Klaver heeft geen goed woord over voor dit soort statements.

“Het is echt belachelijk dat de VVD dit zegt. Want als er één partij is die het land de afgelopen jaren in gijzeling houdt, dan is het wel de VVD. Ze hebben het kabinet Rutte 4 laten vallen. Van kabinet Schoof hebben ze geen enkele manier een succes willen maken. En ik zie hoe ze al vanaf dag één dit kabinet tegenwerken. Hoe ze tegen hun eigen coalitiegenoten lopen te spinnen. Hoe ze de boel van binnenuit ondermijnen. Ze waren niet bereid om met ons samen te werken in de formatie. En nu zie ik ook weer dat ze meer uithalen naar ons en de bonden dan dat ze een hand uitsteken."

"Mijn hoop is gericht op CDA en D66, dat zij dit gedrag niet langer tolereren. Ik zie echt wel een goede wil bij Henri Bontenbal van het CDA, ik zie ook dat ze bij D66 denken ‘we moeten dit anders doen’. De goede sfeer kan terugkeren maar dan moeten ze wel tegen de VVD zeggen ‘tot hier en niet verder. Ophouden nu.’”